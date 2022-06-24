Песков прокомментировал предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов в ЕС

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в Евросоюз.
Песков прокомментировал предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов в ЕС
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

«Это, конечно, внутренние европейские дела», — сказал он.

По его словам, для Москвы очень важно, чтобы подобные процессы не приносили больше проблем России и проблем в отношениях с указанными странами.

«Этих проблем и так предостаточно, они (отношения с ЕС. — RT) и так уже изрядно подпорчены», — заявил Песков.

23 июня глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что саммит ЕС согласовал статус кандидатов на вступление в союз для Украины и Молдавии.

Вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачёв назвал такое решение ЕС «чисто политическим».

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