Песков прокомментировал предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов в ЕС
- РИА Новости
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«Это, конечно, внутренние европейские дела», — сказал он.
По его словам, для Москвы очень важно, чтобы подобные процессы не приносили больше проблем России и проблем в отношениях с указанными странами.
«Этих проблем и так предостаточно, они (отношения с ЕС. — RT) и так уже изрядно подпорчены», — заявил Песков.
23 июня глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что саммит ЕС согласовал статус кандидатов на вступление в союз для Украины и Молдавии.
Вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачёв назвал такое решение ЕС «чисто политическим».