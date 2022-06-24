Вице-спикер Совфеда Косачёв: решение ЕС по Украине и Молдавии — чисто политическое

Вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачёв считает «чисто политическим» решение Евросоюза о предоставлении Украине и Молдавии статуса кандидатов в ЕС.

Об этом вице-спикер сообщил в своём Telegram-канале.

«Решение чисто политическое, а не организационное. Статус не налагает на сам Европейский союз никаких обязательств ни по темпам сближения, ни по условиям», — заявил он.

Косачёв подчеркнул, что решение Евросоюза «унизительно», поскольку обе страны, ставшие кандидатами на вступление, не соответствуют Копенгагенским критериям.

«Самое неприятное — Украине и Молдавии дали ложный сигнал, что так, как они ведут себя в политике и с людьми в целом, — можно, в целом — допустимо, лишь бы сохранялась лояльность к старшим европейским товарищам», — подытожил сенатор.

23 июня глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что саммит ЕС согласовал статус кандидатов на вступление в союз для Украины и Молдавии.