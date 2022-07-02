«План начинает стагнировать»: почему на Западе опасаются «усталости» от ситуации на Украине

Эстонский премьер Кая Каллас в беседе с журналистами издания Politico констатировала, что на фоне инфляции и энергетического кризиса «повсюду наступает усталость от войны». В свою очередь, президент США Джо Байден, выступая на саммите НАТО, заявил, что поддержка Украины со стороны альянса и Соединённых Штатов продлится «столько, сколько потребуется». По мнению экспертов, Запад постепенно приходит к пониманию того, что Украина не является эффективным инструментом сдерживания России.

Запад «устаёт» от ситуации вокруг Украины в условиях спада национальных экономик и энергетического кризиса. Об этом пишет Politico, ссылаясь на слова премьер-министра Эстонии Каи Каллас. На полях саммита НАТО в Мадриде она заявила журналистам, что «повсюду наступает усталость от войны».

«Это продолжается уже четыре месяца. Имеют место высокая инфляция и энергетический кризис. Коронавирус никуда не исчезнет. Так что ситуация становится всё более сложной», — приводит издание слова Каллас.

Единое мнение



Напомним, что ранее о перспективе усталости от украинской проблемы говорил и один из главных бенефициаров киевского режима — премьер Великобритании Борис Джонсон.

«Если смотреть на вещи реалистично, (можно ожидать, что. — RT) люди и политики устанут (поддерживать Украину. — RT)», — сказал Джонсон на полях прошедшего в конце июня саммита G7.

Борис Джонсон

AP

Британский премьер подчеркнул, что сложившееся среди стран Запада и их союзников практически полное единодушие по украинскому вопросу может пошатнуться.

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«Я думаю, что давление и беспокойство (уже. — RT) имеют место, мы должны быть честны насчёт этого. Чтобы сохранить это единство и сделать его эффективным, нам необходимо по-настоящему откровенно говорить о последствиях происходящего, о давлении, которое чувствуют отдельные друзья и партнёры, а также население стран: будь оно связано со стоимостью энергоресурсов, продуктов питания или чем-то ещё», — отметил Борис Джонсон.

Аналогичное мнение на полях мадридского саммита НАТО выразила и глава МИД Швеции Анн Линде.

«Вы уже можете видеть по СМИ, что интерес (к Украине. — RT) спадает, и это влияет на общественность, а общественность влияет на политиков. Поэтому наша обязанность — не позволить происходящему на Украине и тому, что делает Россия, отойти на второй план. Мы видели подобное много раз: происходит какая-то катастрофа, война, и она продолжается, но ускользает из поля зрения», — заявила шведский политик.

В то же время президент США Джо Байден, отвечая на вопрос журналистов, сколько продлится поддержка Украины западными странами, заявил о её фактически бессрочном характере.

«Мы будем поддерживать Украину, и весь альянс будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, чтобы убедиться, что она не будет побеждена... Россией», — сказал Байден.

Напомним, что администрация Белого дома продолжает регулярно выделять многомиллионные пакеты военной помощи киевскому режиму, накачивая Украину вооружением и военной техникой. По словам Байдена, с момента его вступления в должность президента США Вашингтон «предоставил Украине оборонительных средств почти на $7 млрд».

Гражданское неповиновение

Несмотря на категоричное заявление Байдена о том, что поддержка Украины будет продолжаться «столько, сколько потребуется», не все граждане США разделяют позицию своего президента. Об этом также сообщает Politico, ссылаясь на данные опроса общественного мнения, проведённого социологической компанией YouGov с 23 по 29 июня.

Согласно результатам опроса, в котором приняли участие 1 тыс. американцев, только 8% считают, что обеспечение поражения России на Украине является приоритетной задачей Джо Байдена и его администрации. По мнению большинства опрошенных (38%), первоочередной задачей президента должно стать снижение или искоренение инфляции в стране.

Недовольство украинским вопросом начинает проявляться и в других странах. Так, в Польше для украинских беженцев отменили бесплатный проезд в поездах крупнейшего перевозчика страны Intercity и в общественном транспорте. Кроме того, украинцы, находящиеся на территории Польши более 120 дней, лишились пособий, а действие программы финансовой поддержки поляков, приютивших у себя украинцев, прекращено. 1 июля в соцсетях появилось видео акции протеста в Варшаве, участники которой выражали недовольство притоком беженцев из соседнего государства, скандируя: «Здесь Польша, а не Украина!»

Падение заинтересованности мирового сообщества к ситуации на Украине признал и лидер киевского режима Владимир Зеленский. На совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре он заявил, что внимание европейцев к этой теме ослабевает и его нужно поддерживать. Зеленский добавил, что после Украины Россия якобы перенесёт военные действия на территорию Европы.

«Поэтому очень важно, чтобы не спадал интерес — извините, что я использую это (слово. — RT), — к войне. Это можем сделать только мы, лидеры государств, средства массовой информации», — заявил он.

Зона влияния

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT отметил, что в различных странах отношение к вопросу Украины разное, однако в любом случае лидеры коллективного Запада не будут интересоваться мнением своих граждан по этому поводу.

«У них нет выбора, их никто не спросит и не будет спрашивать. Весь этот хайп будет продолжаться, пока в Вашингтоне не примут другого решения. А в Вашингтоне, как мы видим, нет никаких подвижек в этой части, несмотря на ряд серьёзных внутренних проблем», — отметил политолог.

При этом отношение к вопросу Украины в Соединённых Штатах не изменится даже с потенциальным приходом к власти другой политической силы, считает Владимир Брутер.

«Решения по этим вопросам принимают в Госдепе, и этим конкретным людям совершенно всё равно, что будет с Байденом, что будет с выборами и с американской экономикой. Они будут давить на эту тему ровно столько, сколько сочтут нужным, и никакой альтернативной линии поведения в Вашингтоне и НАТО не предвидится. Если даже они не смогут выиграть и нанести России военное поражение на Украине, они будут пытаться затягивать этот процесс как можно дольше», — подчеркнул эксперт.

В свою очередь, научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин считает, что некоторые западные лидеры и политики приходят к осознанию того, что под давлением США Украина превратилась в чёрную дыру, которая поглощает вооружение и финансирование.

«Украина превратилась в крайне неэффективный инструмент сдерживания России. На самом деле Запад через поддержку Киева не усиливается, а наоборот, ослабевает», — подчеркнул эксперт.

«Европейские лидеры уже призывали Украину к переговорному процессу, о необходимости нормализации отношений с Россией говорил даже влиятельный геополитик Генри Киссинджер на форуме в Давосе. Всё это свидетельствует о том, что приходит определённое понимание: обанкротить Россию и нанести ей стратегическое поражение на Украине, как того хотели Байден и его окружение, не удалось», — отметил Блохин.

Рано или поздно и Вашингтону, и его союзникам придётся осознать происходящее и поменять свою политику в этой области, добавил аналитик.

«Они всё хотели сделать быстро, но эта быстрота куда-то улетучилась, и теперь понятно, что план начинает стагнировать. Заявления западных лидеров об усталости связаны с отсутствием побед и достижений Украины. Успеха на этой территории её партнёры тоже не добились, тогда как Россия медленно, но верно увеличивает свою зону влияния», — заключил Блохин.