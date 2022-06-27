«Направление для провокаций»: почему в НАТО заявили о намерении «защитить» Прибалтику

НАТО будет «защищать» страны Балтии от «угрозы», которую для них якобы представляет Россия. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. По его словам, на саммите НАТО в Мадриде будут приняты «масштабные и важные» решения для дальнейшего усиления коллективной безопасности, в том числе по расширению присутствия блока в Восточной Европе. Эксперты отмечают, что наращивание военного присутствия НАТО в прибалтийских республиках может привести к росту военно-политической напряжённости.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс «защитит» страны Прибалтики от «угрозы», якобы исходящей от России. Об этом он сообщил в интервью газете Financial Times.

«Мы никогда не делимся подробностями оперативных планов. Но я могу заверить вас, что мы десятилетиями были способны защищать страны, граничащие с Россией, корректируя своё присутствие в соответствии с оценкой степени угрозы. Мы делали так раньше и будем делать это вновь», — сказал Столтенберг.

Он добавил, что на предстоящем саммите блока в Мадриде будут приняты «масштабные и важные» решения для усиления коллективной безопасности. По его словам, альянс «значительно укрепит» свою оборону в Восточной Европе. Он также подчеркнул, что Россия получит статус «самой что ни на есть прямой и непосредственной угрозы безопасности».

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Генсек НАТО добавил, что он обсуждал тему увеличения присутствия сил блока с лидерами прибалтийских государств.

«Они десятилетиями жили под контролем советской власти. В своей истории они на горьком опыте усвоили, что такое оккупация и вторжение. Я понимаю, что (премьер Эстонии Кая Каллас. — RT) хочет расширения присутствия НАТО, и я могу обещать ей ... расширение присутствия», — подчеркнул Йенс Столтенберг.

Основная обязанность НАТО заключается в том, чтобы «предотвратить любые нападения на Эстонию или на других союзников», отметил Столтенберг.

«Именно поэтому на саммите мы примем колоссальные и важные решения, чтобы укрепить нашу коллективную безопасность... чтобы защищать каждый уголок территории НАТО, как мы это делали последние 72 года», — приводит его слова Financial Times.

Прибалтийское усиление

Напомним, что страны Прибалтики на протяжении последних лет форсируют расширение присутствия сил НАТО на своей территории. Этот процесс активизировался после 2014 года, когда Крым воссоединился с Россией, отмечают эксперты.

В Литве, Латвии и Эстонии на ротационной основе находятся военнослужащие США, Великобритании и других стран Западной Европы. В то же время прибалтийские государства регулярно проводят на своей территории военные учения сил альянса, имеющие антироссийский характер.

Кроме того, власти республик Прибалтики периодически призывают к усилению военного присутствия США и НАТО на своей территории. Так, премьер Эстонии Кая Каллас ещё в январе этого года заявила, что США должны нарастить своё присутствие в прибалтийских странах для сдерживания России. При этом НАТО следует укрепить свой восточный фланг в Латвии, Литве и Эстонии вне зависимости от действий России, заявила тогда Каллас в интервью газете Financial Times.

Учения НАТО в Литве

AP

© Mindaugas Kulbis

В свою очередь, власти Латвии после начала российской спецоперации на Украине обратились к США с просьбой разместить американские войска на их территории на постоянной основе. В марте об этом заявил глава латвийского МИД Эдгар Ринкевич. Впоследствии президент Латвии Эгилс Левитс также попросил власти Соединённых Штатов о постоянном размещении американских войск в странах Прибалтики и в Польше.

В мае газета The Washington Post со ссылкой на документы НАТО сообщила, что Литва, Латвия, Эстония и Польша попросили Североатлантический альянс развернуть больше сил на их территории из-за якобы возможной угрозы со стороны России.

Литовская блокада



Стоит отметить, что Столтенберг заявил о намерении «защитить» страны Прибалтики на фоне обострения ситуации вокруг Калининграда, спровоцированной властями Литвы.

Напомним, 18 июня Литва прекратила железнодорожный транзит товаров, которые подпадают под санкции ЕС, в Калининградскую область из других областей России. Под запретом оказались 40—50% номенклатуры грузов. В Вильнюсе подчеркнули, что запрет на транзит был введён после консультаций с Еврокомиссией и по её рекомендациям.

В МИД России назвали подобные действия провокационными и открыто враждебными.

«Если в ближайшее время грузовой транзит между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации через Литву не будет восстановлен в полном объёме, то Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов», — говорится в сообщении Министерства иностранных дел РФ.

В свою очередь, в литовском МИД заявили, что решение о снятии ограничений транзита грузов в Калининград якобы находится в руках Еврокомиссии.

В Москве отметили, что действия Вильнюса повлекут за собой ответные меры, которые будут лежать в практической плоскости и могут оказать серьёзное негативное воздействие на население республики.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя ситуацию с блокадой Калининграда, сообщил, что альянс якобы находится в постоянном контакте с литовскими властями по этому вопросу, а блок поддерживает санкции ЕС в отношении России.

Обострение, спровоцированное властями Литвы, вызвало беспокойство в западном экспертном сообществе. Так, американский журнал Foreign Policy выпустил материал под названием «Приведёт ли калининградский кризис к войне?», в котором рассуждает, что действия литовских властей являются опасными.

Материал издания Foreign Policy «Приведёт ли калининградский кризис к войне?»

© Foreign Policy

«Литва, безусловно, вправе добиваться соблюдения санкций ЕС, но нам следует ясно понимать и то, что это чрезвычайно опасный выбор. Многие из поставок, от которых зависят жители Калининграда, поступают туда наземным путём — по железной дороге из России. Российская сторона называет это блокадой, и такую оценку нельзя признать совсем уж неверной. Так что это — довольно-таки очевидный эскалационный шаг со стороны союзника США», — отмечают эксперты издания.

Провокационная ситуация

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин отмечает, что Столтенберг, заявляя о намерении НАТО «защищать» страны Прибалтики, озвучивает предложения по сдерживанию России, которые уже были внесены в концепцию альянса странами Запада.

«Эти идеи будут реализованы в решениях совета НАТО в ближайшее время. Но уже сегодня ясно и без этих решений, что продолжается эскалация военно-политической напряжённости и она будет продолжаться и дальше. В соответствии с этим сценарием к границам России будет приближаться вся военная инфраструктура стран — членов блока. Будет производиться передислокация тяжёлых вооружений, будут укрупняться воинские части и подразделения НАТО, которые уже сейчас размещены вблизи российских границ, в том числе и в странах Прибалтики», — рассказал эксперт.

Стоит также ожидать увеличения числа военных учений НАТО на территории стран Прибалтики, несмотря на то что Россия им никогда не угрожала, добавил Алексей Подберёзкин. Вместе с этим альянс хочет привлечь в свои ряды Швецию и Финляндию, чтобы полностью окружить РФ на северо-восточном фланге, отметил политолог.

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«Прибалтика и Польша являются после Украины основным направлением для провокаций против России, так как у этих стран после присоединения к НАТО уже давно нет ни государственности, ни суверенитета. Это повлияет на ситуацию в Европе», — заключил эксперт.

Однако Россия не представляет военной угрозы для стран Прибалтики, даже несмотря на откровенно враждебные действия этих стран в отношении Москвы, напомнил в разговоре с RT президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

«Мы не собираемся нападать даже на Литву, которая ведёт себя по отношению к нам безобразно, фактически прервав связь между двумя частями России, что является очевидным casus belli», — подчеркнул политолог.

При этом Николай Межевич отметил, что у России есть все возможности ответить на угрозы, которые могут исходить из прибалтийских республик в будущем.