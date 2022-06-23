В Литве назвали прерогативой ЕК снятие ограничений на транзит в Калининградскую область

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что снятие ограничений на транзит в Калининградскую область является прерогативой ЕК.

По его словам, решение касательно ограничения транзита через Литву находится в руках ЕК.

«Может ли оно быть уточнено? Теоретически такая вероятность существует. Можно ли его изменить и отозвать? Также. Такая возможность есть, потому что это в руках ЕК», — цитирует его Интерфакс.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с ответными мерами в отношении Литвы.