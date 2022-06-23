В Литве назвали прерогативой ЕК снятие ограничений на транзит в Калининградскую область

Короткая ссылка
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что снятие ограничений на транзит в Калининградскую область является прерогативой ЕК.
В Литве назвали прерогативой ЕК снятие ограничений на транзит в Калининградскую область
  • РИА Новости

По его словам, решение касательно ограничения транзита через Литву находится в руках ЕК.

«Может ли оно быть уточнено? Теоретически такая вероятность существует. Можно ли его изменить и отозвать? Также. Такая возможность есть, потому что это в руках ЕК», — цитирует его Интерфакс.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с ответными мерами в отношении Литвы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить