Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с ответными мерами в отношении Литвы за её запрет на транзит ряда товаров в Калининградскую область.

«Что касается ответных мер, то они прорабатываются в межведомственном формате... Они будут не в дипломатической, а в практической плоскости», — сказала она.

Захарова заявила, что ответные меры Литве из-за ситуации с транзитом будут практическими

Ранее губернатор региона Антон Алиханов заявил, что ответные меры на ограничение Литвой транзита в Калининградскую область могут быть разнообразными, а последствия для экономик прибалтийских стран существенными.

17 июня «Литовские железные дороги» уведомили «Калининградскую железную дорогу» о прекращении транзита ряда санкционных товаров.