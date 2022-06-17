Литва уведомила Калининград о прекращении транзита ряда товаров из-за санкций ЕС
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«С 00:00 завтрашнего дня они прекращают пропуск транзита из Калининградской области и в Калининградскую область из других регионов России большого перечня товаров, которые подпадают под европейские санкции», — сказал он в видеообращении в Telegram.
В апреле Алиханов заявил, что санкции Евросоюза, касающиеся ограничений по автотранзиту через территорию ЕС, не распространяются на сообщение с Калининградской областью.
Замглавы МИД России Александр Грушко назвал сообщения о возможной блокаде Калининграда игрой с огнём.