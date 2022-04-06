Замглавы МИД Грушко назвал сообщения о возможной блокаде Калининграда игрой с огнём

Замминистра иностранных дел России Александр Грушко прокомментировал сообщения о возможной блокаде Калининграда со стороны ряда стран.

Он выразил надежду на то, что «здравомыслие в Европе всё-таки не позволит пуститься в какие-либо игры вокруг Калининграда».

«Думаю, многие понимают, что это игра с огнём», — ответил Грушко на вопрос о возможности организации блокады региона государствами, которые его окружают, в том числе Польшей и странами Балтии.

Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков также прокомментировал сообщения о намерении ЕС ввести новые санкции против России, которые предусматривают закрытие границ для российских грузовых перевозчиков.

В разговоре с Life.ru он выразил мнение, что данные меры могут отразиться на обеспечении Калининграда, однако эту проблему страна решит.

«Ожидать от них (европейских стран. — RT) можно всего что угодно. Они сейчас наполнены ненавистью к России, им всё равно, что будет с мировым сообществом, что будет с их странами. Все эти запреты — против них самих, и страдают они не меньше, а больше. И если так подумать, кто кому больше нужен, то очень быстро можно прийти к выводу, что мы им нужны больше. Всё, что они против нас применяют, оборачивается им самим. Я уверен, что мы окажемся более устойчивыми к нынешней ситуации, чем они», — сказал Цеков.

В конце марта глава МВД Литвы Агне Билотайте заявила, что решение о возможной остановке транзита в Калининградскую область должны принять в ЕС.