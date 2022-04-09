В Калининграде заявили, что новые санкции ЕС не повлияют на сообщение с регионом
«Пункт b параграфа 2 исключает транзит между Калининградской областью и остальной частью Российской Федерации из области действия ограничений», — пояснил он.
В конце марта глава МВД Литвы Агне Билотайте заявила, что решение о возможной остановке транзита в Калининградскую область должны принять в ЕС.
8 апреля стало известно, что Евросоюз принял пятый пакет антироссийских санкций в связи со спецоперацией ВС России на Украине.
Замглавы МИД России Александр Грушко назвал сообщения о возможной блокаде Калининграда игрой с огнём.