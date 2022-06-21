Алиханов: ответные меры на ограничение Литвой транзита могут быть разнообразными

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Ответные меры на ограничение Литвой транзита в Калининградскую область могут быть разнообразными, а последствия для экономик прибалтийских стран существенными. Об этом заявил губернатор региона Антон Алиханов.
Алиханов: ответные меры на ограничение Литвой транзита могут быть разнообразными
  • РИА Новости

«Ответные меры могут быть самыми разнообразными, объём последствий для экономик прибалтийских государств может быть существенным, если не сказать системным и системообразующим для целого ряда отраслей», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Россия заявила решительный протест послу ЕС Маркусу Эдереру из-за распространения санкций на грузовой транзит в Калининградскую область.

17 июня «Литовские железные дороги» уведомили «Калининградскую железную дорогу» о прекращении транзита ряда санкционных товаров.

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