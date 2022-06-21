Алиханов: ответные меры на ограничение Литвой транзита могут быть разнообразными

Ответные меры на ограничение Литвой транзита в Калининградскую область могут быть разнообразными, а последствия для экономик прибалтийских стран существенными. Об этом заявил губернатор региона Антон Алиханов.

РИА Новости

«Ответные меры могут быть самыми разнообразными, объём последствий для экономик прибалтийских государств может быть существенным, если не сказать системным и системообразующим для целого ряда отраслей», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала «Россия 24». Ранее Россия заявила решительный протест послу ЕС Маркусу Эдереру из-за распространения санкций на грузовой транзит в Калининградскую область. 17 июня «Литовские железные дороги» уведомили «Калининградскую железную дорогу» о прекращении транзита ряда санкционных товаров.