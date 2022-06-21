Алиханов: ответные меры на ограничение Литвой транзита могут быть разнообразными
- РИА Новости
«Ответные меры могут быть самыми разнообразными, объём последствий для экономик прибалтийских государств может быть существенным, если не сказать системным и системообразующим для целого ряда отраслей», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее Россия заявила решительный протест послу ЕС Маркусу Эдереру из-за распространения санкций на грузовой транзит в Калининградскую область.
17 июня «Литовские железные дороги» уведомили «Калининградскую железную дорогу» о прекращении транзита ряда санкционных товаров.