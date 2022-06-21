Россия заявила решительный протест ЕС из-за ситуации с транзитом в Калининградскую область

Россия заявила решительный протест послу ЕС Маркусу Эдереру из-за распространения санкций на грузовой транзит в Калининградскую область.

«Представителю Евросоюза заявлен решительный протест в связи с распространением односторонних антироссийских ограничений на грузовой транзит между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации», — говорится в сообщении на сайте МИД России.

Российская сторона потребовала незамедлительного восстановления нормального функционирования калининградского транзита.

В МИД России отметили, что в ином случае последуют ответные меры.