Власти Калининградской области: ограничения на транзит через Литву охватывают автотранспорт

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Ограничение грузового транзита через Литву в Калининградскую область распространяется и на автомобильный транспорт. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Власти Калининградской области: ограничения на транзит через Литву охватывают автотранспорт
  • РИА Новости

«Ограничение грузового транзита распространяется и на автомобильный транспорт, следующий через Литву. Эти грузы, как и железнодорожные, в данный момент можно перевозить только морем», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее Россия заявила решительный протест послу ЕС Маркусу Эдереру из-за распространения санкций на грузовой транзит в Калининградскую область.

17 июня «Литовские железные дороги» уведомили «Калининградскую железную дорогу» о прекращении транзита ряда санкционных товаров.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил в беседе с «Известиями», что решение по транзиту товаров в Калининградскую область — это показатель того, что европейские нормы права грубо попираются.

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