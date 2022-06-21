Власти Калининградской области: ограничения на транзит через Литву охватывают автотранспорт

Ограничение грузового транзита через Литву в Калининградскую область распространяется и на автомобильный транспорт. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Ограничение грузового транзита распространяется и на автомобильный транспорт, следующий через Литву. Эти грузы, как и железнодорожные, в данный момент можно перевозить только морем», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее Россия заявила решительный протест послу ЕС Маркусу Эдереру из-за распространения санкций на грузовой транзит в Калининградскую область.

17 июня «Литовские железные дороги» уведомили «Калининградскую железную дорогу» о прекращении транзита ряда санкционных товаров.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил в беседе с «Известиями», что решение по транзиту товаров в Калининградскую область — это показатель того, что европейские нормы права грубо попираются.