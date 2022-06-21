«Окажут серьёзное негативное влияние на население Литвы»: Патрушев сообщил о скором ответе на блокаду Калининграда

Россия прорабатывает ответные меры на блокаду Калининградской области со стороны Литвы, которая действовала с подачи стран Запада, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Он подчеркнул, что ответ Москвы окажет «серьёзное негативное влияние на население Литвы». В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова назвала поведение Вильнюса «откровенно враждебным». При этом она указала, что действия литовской стороны лишь усугубляют проблему продовольственной безопасности в мире, поскольку через Калининградскую область проходит множество транзитных поставок, в том числе на территорию Евросоюза.

Москва в скором времени ответит Вильнюсу на решение запретить транзит ряда товаров, следующих из российских регионов в Калининградскую область. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на проходящем в Калининграде совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе России.

По его словам, обстановка в СЗФО формируется на фоне наращивания НАТО «военного и разведывательного присутствия вблизи госграницы России», а также под давлением Запада в политической, информационной и экономической сферах.

«Последний пример тому — блокада Литвой с подачи стран Запада, в нарушение норм и принципов международного права, транзита через свою территорию в Калининградскую область большой группы товаров. Этот пример показывает, что нельзя доверять не только устным заявлениям Запада, но и письменным тоже. На подобные враждебные действия Россия, безусловно, отреагирует. Соответствующие меры прорабатываются в межведомственном формате и будут приняты в ближайшее время. Их последствия окажут серьёзное негативное влияние на население Литвы», — сказал Патрушев, чьи слова приводит РИА Новости.

Патрушев прибыл в Калининград с рабочей поездкой. По данным пресс-службы аппарата Совбеза, поездка плановая и была намечена ещё до введения ограничений на транзит в Калининградскую область со стороны Литвы. Патрушев также провёл встречу с губернатором Антоном Алихановым и полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе Александром Гуцаном. Они, в частности, обсудили вопросы, связанные с ограничением грузового транзита между Калининградской областью и территорией «большой» России.

21 июня на Смоленскую площадь был вызван посол Европейского союза в России Маркус Эдерер. Ему вслед за временной поверенной в делах Литвы был заявлен решительный протест в связи с введением запрета на грузовой транзит между Калининградской областью и остальной территорией РФ.

«Потребовали незамедлительного восстановления нормального функционирования калининградского транзита. Иначе последуют ответные меры», — говорится в заявлении.

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В Литве должны понимать последствия, к которым приведёт их «откровенно враждебное» поведение, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова 21 июня в эфире «Соловьёв LIVE». По её словам, в Вильнюсе вышли «за пределы поведения, противоречащего международному праву».

Представитель МИД РФ также указала, что действия Литвы лишь усугубляют проблему продовольственной безопасности.

«Я бы хотела обратить ваше внимание на то, что это не только поставки с территории России на территорию стран Евросоюза. Это транзитные поставки и через территорию Евросоюза, а очень многое шло транзитом, в том числе до портов, которые далее обслуживали различные регионы мира. То есть страна коллективного Запада, страна — член НАТО, страна — член всех евроатлантических связок сегодня создаёт дополнительные сложности на фоне того, что это сообщество обвиняет в этом страну, которая не имеет отношения к проблеме в продовольственной безопасности», — пояснила Захарова.

Вместе с тем Минэкономразвития Калининградской области опубликовало полный перечень товаров, которые запрещено перевозить транзитом через территорию Литвы. Список определён последней редакцией регламента Совета ЕС №833/2014. В частности, запрещён провоз технологических установок для сжижения природного газа, реактивного топлива и присадок к нему и товары для авиационной или космической промышленности.

18 июня Литва прекратила железнодорожный транзит товаров, которые подпадают под санкции ЕС, в Калининградскую область. Под запретом оказались 40—50% номенклатуры грузов. В Вильнюсе подчеркнули, что запрет на транзит был введён после консультаций с Еврокомиссией и по её рекомендациям.

Как ранее отмечал губернатор Калининградской области Антон Алиханов, паромный комплекс справится с новыми объёмами грузовых перевозок. По его словам, транспортные компании готовы в течение недели предоставить региону дополнительные суда на линию Балтийск — Усть-Луга. Он заверил, что в регионе не будет дефицита товаров.

В Кремле решение литовской стороны назвали «нарушением всего и вся», указав, что потребуется несколько дней для анализа и выработки ответных действий.