Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила о последствиях решения Литвы по транзиту в Калининградскую область.

«Я надеюсь, что остатки какого-то профессионализма в оценке ситуации у представителей Литвы имеются... Они должны понимать последствия — и последствия, к сожалению, наступят», — сказала Захарова в эфире «Соловьёв LIFE».

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил в беседе с «Известиями», что решение по транзиту товаров в Калининградскую область — это показатель того, что европейские нормы права грубо попираются.