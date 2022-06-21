Посол ЕС Эдерер прибыл в МИД России на фоне запрета Литвы на транзит товаров в Калининград

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Посол Евросоюза Маркус Эдерер прибыл в МИД России на фоне решения Литвы о запрете на транзит ряда товаров в Калининградскую область.
Посол ЕС Эдерер прибыл в МИД России на фоне запрета Литвы на транзит товаров в Калининград
  • globallookpress.com

Как сообщает РИА Новости, автомобиль дипломата только что подъехал к зданию на Смоленской площади.

  • Посол ЕС Эдерер прибыл в МИД России на фоне запрета Литвы на транзит товаров в Калининград

17 июня Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда санкционных товаров.

Минэкономразвития Калининградской области позже опубликовало полный список товаров, которые запрещено перевозить.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Литва ведёт себя агрессивно.

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