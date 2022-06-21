Посол ЕС Эдерер прибыл в МИД России на фоне запрета Литвы на транзит товаров в Калининград

Посол Евросоюза Маркус Эдерер прибыл в МИД России на фоне решения Литвы о запрете на транзит ряда товаров в Калининградскую область.

globallookpress.com