Посол ЕС Эдерер прибыл в МИД России на фоне запрета Литвы на транзит товаров в Калининград
- globallookpress.com
Как сообщает РИА Новости, автомобиль дипломата только что подъехал к зданию на Смоленской площади.
- Посол ЕС Эдерер прибыл в МИД России на фоне запрета Литвы на транзит товаров в Калининград
17 июня Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда санкционных товаров.
Минэкономразвития Калининградской области позже опубликовало полный список товаров, которые запрещено перевозить.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Литва ведёт себя агрессивно.