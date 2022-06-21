Захарова назвала агрессивными действия Литвы по транзиту товаров в Калининградскую область

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Литва, запретив железнодорожный транзит ряда товаров в Калининградскую область, ведёт себя агрессивно.
Захарова назвала агрессивными действия Литвы по транзиту товаров в Калининградскую область
  • РИА Новости

«Они действуют агрессивно. Они вышли за пределы недружественных линий, вышли даже за пределы поведения, противоречащего международному праву. Они ведут себя агрессивно, враждебно», — сказала Захарова в эфире программы «Соловьёв LIFE».

Она также назвала действия Литвы провокациями.

Ранее Захарова предупредила о последствиях решения Литвы по транзиту в Калининградскую область.

Губернатор региона Антон Алиханов сообщил, что товары, которые не попали под санкции ЕС, будут доставляться в Калининградскую область по железной дороге, чтобы освободить место на паромах для санкционных предметов.

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