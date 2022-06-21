Захарова назвала агрессивными действия Литвы по транзиту товаров в Калининградскую область
- РИА Новости
«Они действуют агрессивно. Они вышли за пределы недружественных линий, вышли даже за пределы поведения, противоречащего международному праву. Они ведут себя агрессивно, враждебно», — сказала Захарова в эфире программы «Соловьёв LIFE».
Она также назвала действия Литвы провокациями.
Ранее Захарова предупредила о последствиях решения Литвы по транзиту в Калининградскую область.
Губернатор региона Антон Алиханов сообщил, что товары, которые не попали под санкции ЕС, будут доставляться в Калининградскую область по железной дороге, чтобы освободить место на паромах для санкционных предметов.