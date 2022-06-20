Губернатор Калининградской области рассказал о ситуации с транзитом товаров в регионе
- РИА Новости
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«Калининградские товары, которые не попали под санкции, будут перенаправлены по железной дороге, чтобы освободить паромы под санкционные грузы», — заявил он в видеообращении в Telegram.
Ранее временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь заявил, что решение Вильнюса ограничить транзит товаров в Калининград скажется на социальном благополучии граждан Литвы.
20 июня МИД России потребовал от Литвы немедленно отменить ограничения, наложенные на железнодорожный транзит части грузов в Калининградскую область, добавив, что в противном случае российская сторона оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов.