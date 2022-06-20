Губернатор Калининградской области рассказал о ситуации с транзитом товаров в регионе

Товары, которые не попали под санкции ЕС, будут доставляться в Калининградскую область по железной дороге, чтобы освободить место на паромах для санкционных предметов. Об этом сообщил губернатор региона Антон Алиханов.

«Калининградские товары, которые не попали под санкции, будут перенаправлены по железной дороге, чтобы освободить паромы под санкционные грузы», — заявил он в видеообращении в Telegram.

Ранее временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь заявил, что решение Вильнюса ограничить транзит товаров в Калининград скажется на социальном благополучии граждан Литвы.

20 июня МИД России потребовал от Литвы немедленно отменить ограничения, наложенные на железнодорожный транзит части грузов в Калининградскую область, добавив, что в противном случае российская сторона оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов.