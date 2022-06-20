Губернатор Калининградской области рассказал о ситуации с транзитом товаров в регионе

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Товары, которые не попали под санкции ЕС, будут доставляться в Калининградскую область по железной дороге, чтобы освободить место на паромах для санкционных предметов. Об этом сообщил губернатор региона Антон Алиханов.
Губернатор Калининградской области рассказал о ситуации с транзитом товаров в регионе
  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

«Калининградские товары, которые не попали под санкции, будут перенаправлены по железной дороге, чтобы освободить паромы под санкционные грузы», — заявил он в видеообращении в Telegram.

Ранее временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь заявил, что решение Вильнюса ограничить транзит товаров в Калининград скажется на социальном благополучии граждан Литвы.

20 июня МИД России потребовал от Литвы немедленно отменить ограничения, наложенные на железнодорожный транзит части грузов в Калининградскую область, добавив, что в противном случае российская сторона оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов.

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