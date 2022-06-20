Представитель России прокомментировал решение Литвы об ограничении транзита в Калининград

Решение Вильнюса ограничить транзит товаров в Калининград скажется на социальном благополучии граждан Литвы. Об этом заявил временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь.

«Те власти... те политические силы, скажем так, которые находятся у власти в Литве, они поставили экономические интересы страны, социальное благополучие граждан... в последнюю очередь», — приводит РИА Новости его слова в эфире «России 24».

Рябоконь добавил, что задачей-максимум для Литвы является нанесение наибольшего вреда России.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что ответные меры на решение Литвы ограничить транзит в регион «очевидны и будут крайне болезненными».

20 июня МИД России потребовал от Литвы немедленно отменить ограничения, наложенные на железнодорожный транзит части грузов в Калининградскую область, добавив, что в противном случае российская сторона оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов.