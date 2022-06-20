Алиханов: ответ на действия Литвы «очевиден и будет крайне болезненным»

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Ответные меры на решение Литвы ограничить транзит в Калининградскую область «очевидны и будут крайне болезненными», сообщил губернатор Антон Алиханов в эфире телеканала «Россия 24».
Алиханов: ответ на действия Литвы «очевиден и будет крайне болезненным»
  • РИА Новости
  • © Дмитрий Астахов

«Ответные меры на решение Литвы ограничить транзит в Калининград достаточно очевидны и будут крайне болезненными», — цитирует главу области РИА Новости.

Алиханов отметил, что литовский транспортный комплекс зависел от калининградского транзита, который был для него источником заработка. По его словам, теперь «этих денег не будет».

20 июня МИД России потребовал от Литвы немедленно отменить ограничения, наложенные на железнодорожный транзит части грузов в Калининградскую область, добавив, что в противном случае российская сторона оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов.

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