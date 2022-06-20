Россия потребовала от Литвы отменить запрет на транзит в Калининградскую область

МИД России потребовал от Литвы немедленно отменить ограничения, наложенные на железнодорожный транзит части грузов в Калининградскую область, в противном случае российская сторона оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов.

Подобные провокационные меры со стороны Литвы Россия расценивает как открыто враждебные, отметили в ведомстве.

Шаги литовской стороны нарушают международно-правовые обязательства страны, прежде всего Совместное заявление Российской Федерации и Европейского союза о транзите между Калининградской областью и остальной территорией России от 2002 года, говорится в сообщении.

«Если в ближайшее время грузовой транзит между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации через Литву не будет восстановлен в полном объёме, то Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов», — говорится в сообщении Министерства иностранных дел.

17 июня Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда санкционных товаров.

В Совфеде России отметили, что своим решением Литва нарушает целый ряд международно-правовых актов, затрагивающих и обязательства Евросоюза.

По мнению сенатора Андрея Клишаса, попытка установления фактической блокады является нарушением суверенитета России над данным регионом и может быть основанием для жёстких и абсолютно законных действий.

Литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис заявил, что решение о транзите в Калининград принято по рекомендации Еврокомиссии.