Сенатор Косачёв: Литва блокадой Калининграда нарушает ряд международно-правовых актов

Литва нарушает целый ряд международно-правовых актов, затрагивающих и обязательства Евросоюза, начиная блокаду Калининградской области, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

«Как государство — член ЕС Литва в рамках санкций (национальное законодательство) нарушает целый ряд юридически обязательных международно-правовых актов, затрагивающих не только обязательства самой Литвы, но и Европейского союза в целом», — написал он в Telegram.

Косачёв напомнил, что соглашение о партнёрстве и сотрудничестве между Россией и Евросоюзом от 24 июня 1994 года не денонсировано.

Сенатор процитировал статью 12 документа: «Каждая Сторона обеспечивает свободный транзит через свою территорию товаров, происходящих из таможенной территории или предназначенных для таможенной территории другой Стороны».

Также свобода транзита является одним из краеугольных принципов ВТО, отметил он.

Этот же принцип закреплён во многих международных транспортных конвенциях, в том числе в соглашениях по железнодорожным перевозкам, рассказал Косачёв.

17 июня Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда санкционных товаров.

Губернатор региона Антон Алиханов заявил, что областные власти считают это грубейшим нарушением протоколов по вступлению в ЕС прибалтийских государств и правил свободного транзита.

В Калининградской области уже выдвинули три предложения по ответным мерам на решение Литвы.