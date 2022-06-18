В Калининградской области предложили ответные меры на решение Литвы ограничить транзит

В Калининградской области уже выдвинули три предложения по ответным мерам на решение Литвы ограничить транзит, они могут коснуться в том числе транспортного комплекса Прибалтики, заявил губернатор Антон Алиханов.

«Три серьёзных предложения относительно ответных мер со стороны Российской Федерации, которые могут коснуться в том числе транспортного комплекса Прибалтики... уже выдвинули. В случае если эти незаконные ограничения на перевозку товаров из Калининградской области не будут сняты нашими европейскими соседями, будем предлагать федеральным властям принять соответствующие ответные меры, чтобы их действия не оставались без ответа», — сказал он в видеообращении.

17 июня Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда санкционных товаров.

Алиханов заявил, что областные власти считают это грубейшим нарушением протоколов по вступлению в ЕС прибалтийских государств и правил свободного транзита.

Губернатор подчеркнул, что действия эти незаконны и могут иметь и для Литвы, и для Евросоюза в целом далекоидущие последствия.