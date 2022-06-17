В Калининграде потребовали разъяснения от ЕК в отношении запрета Литвы на транзит

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Власти Калининграда ожидают от Еврокомиссии разъяснений в отношении запрета Литвы на транзит, заявил губернатор региона Антон Алиханов.
В Калининграде потребовали разъяснения от ЕК в отношении запрета Литвы на транзит
  • Gettyimages.ru
  • © Andrius Aleksandravicius / EyeEm

«Мы считаем, что это грубейшее нарушение протоколов по вступлению в ЕС прибалтийских государств, правил свободного транзита», — сказал он в видеообращении в Telegram.

По словам Алиханова, под запрет товаров на транзит через Литву подпадёт от 40 до 50% номенклатуры грузов, в числе которых — стройматериалы и металлы.

Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда санкционных товаров с 18 июня.

В апреле Алиханов заявил, что санкции Евросоюза, касающиеся ограничений по автотранзиту через территорию ЕС, не распространяются на сообщение с Калининградской областью.

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