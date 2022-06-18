Глава Калининградской области: ограничение транзита Литвой может иметь последствия для ЕС

Действия Литвы по ограничению транзита в Калининград незаконны и могут иметь далекоидущие последствия для Евросоюза. Об этом заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«Действия эти незаконны и могут иметь и для Литвы, и для Евросоюза далеко идущие последствия», — сказал он в видеообращении.

Областные власти в настоящее время работают с Министерством иностранных дел по этому вопросу, отметил губернатор.

«Это грубейшее нарушение всех их обязательств, причём принятое без предупреждения. По международным нормам, европейские ж/д, власти литовские должны были уведомить как минимум за пять дней нас о прекращении этого транзита, а они сделали это меньше, чем за сутки», — подчеркнул он.

17 июня Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда санкционных товаров с 18 июня.

Алиханов заявил, что областные власти считают это грубейшим нарушением протоколов по вступлению в ЕС прибалтийских государств и правил свободного транзита.

Власти Калининграда ожидают от Еврокомиссии разъяснений.