Глава Калининградской области: ограничение транзита Литвой может иметь последствия для ЕС

Короткая ссылка
Действия Литвы по ограничению транзита в Калининград незаконны и могут иметь далекоидущие последствия для Евросоюза. Об этом заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
Глава Калининградской области: ограничение транзита Литвой может иметь последствия для ЕС
  • РИА Новости

«Действия эти незаконны и могут иметь и для Литвы, и для Евросоюза далеко идущие последствия», — сказал он в видеообращении.

Областные власти в настоящее время работают с Министерством иностранных дел по этому вопросу, отметил губернатор.

«Это грубейшее нарушение всех их обязательств, причём принятое без предупреждения. По международным нормам, европейские ж/д, власти литовские должны были уведомить как минимум за пять дней нас о прекращении этого транзита, а они сделали это меньше, чем за сутки», — подчеркнул он.

17 июня Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда санкционных товаров с 18 июня.

Алиханов заявил, что областные власти считают это грубейшим нарушением протоколов по вступлению в ЕС прибалтийских государств и правил свободного транзита.

Власти Калининграда ожидают от Еврокомиссии разъяснений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить