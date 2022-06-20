Сенатор Клишас: блокада Калининграда со стороны Литвы может привести к жёсткой реакции

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Попытка установления фактической блокады Калининградской области со стороны Литвы нарушает суверенитет России над этим регионом, считает глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
Сенатор Клишас: блокада Калининграда со стороны Литвы может привести к жёсткой реакции
  • РИА Новости
  • © Игорь Зарембо

«Попытка установления фактической блокады Калининградской области со стороны Литвы является нарушением суверенитета России над данным регионом и может являться основанием для очень жёстких и абсолютно законных действий со стороны России», — написал он в Telegram.

По мнению сенатора Андрея Климова, если Евросоюз не исправит «наглую выходку» Литвы, которая запретила транзит почти половины грузов в Калининградскую область, то Брюссель дезавуирует для России легитимность документов о членстве Литвы в ЕС и «развяжет руки» для решения проблемы калининградского транзита «любыми способами».

17 июня Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда санкционных товаров.

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