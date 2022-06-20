Сенатор Клишас: блокада Калининграда со стороны Литвы может привести к жёсткой реакции
- РИА Новости
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«Попытка установления фактической блокады Калининградской области со стороны Литвы является нарушением суверенитета России над данным регионом и может являться основанием для очень жёстких и абсолютно законных действий со стороны России», — написал он в Telegram.
По мнению сенатора Андрея Климова, если Евросоюз не исправит «наглую выходку» Литвы, которая запретила транзит почти половины грузов в Калининградскую область, то Брюссель дезавуирует для России легитимность документов о членстве Литвы в ЕС и «развяжет руки» для решения проблемы калининградского транзита «любыми способами».
17 июня Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда санкционных товаров.