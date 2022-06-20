Сенатор Климов: блокаду Калининграда со стороны Литвы можно расценить как прямую агрессию

Если Евросоюз не исправит «наглую выходку» Литвы, которая запретила транзит почти половины грузов в Калининградскую область, то Брюссель сам же дезавуирует для России легитимность документов о членстве Литвы в ЕС и таким образом «развяжет руки» для решения проблемы калининградского транзита «любыми способами».

Такое мнение выразил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета России Андрей Климов.

«Что же до НАТО, то и туда Литву взяли в 2004-м с учётом проблемы калининградского транзита», — отметил сенатор в Telegram.

Он добавил, что недопустимое поведение Вильнюса ставит под удар весь военно-политический блок, который де-юре начинает руками одного из своих стран-членов «неприемлемую блокаду субъекта России».

«Последнюю можно оценить как прямую агрессию в отношении России, буквально вынуждающую нас безотлагательно прибегнуть к должной самозащите», — подчеркнул Климов.

17 июня Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда санкционных товаров.

Губернатор региона Антон Алиханов заявил, что областные власти считают это грубейшим нарушением протоколов по вступлению в ЕС прибалтийских государств и правил свободного транзита.

В Калининградской области уже выдвинули три предложения по ответным мерам на решение Литвы.