Глава МИД Литвы: решение о транзите в Калининград принято по рекомендации Еврокомиссии

Литва ввела запрет на транзит товаров в Калининградскую область после консультаций с Еврокомиссией и по её рекомендации, заявил глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис.

«С 17 июня санкционные товары... больше нельзя перевозить через Литву. Это сделано после консультаций с Европейской комиссий и по её рекомендациям», — сказал он, слова Ландсбергиса приводит ТАСС.

17 июня Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда санкционных товаров.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отметил, что действия Литвы по ограничению транзита в Калининград незаконны и могут иметь далекоидущие последствия для Евросоюза.

Для решения проблемы транзита предлагается использовать суда на линии Усть-Луга — Балтийск.

В Совфеде России отметили, что своим решением Литва нарушает целый ряд международно-правовых актов, затрагивающих и обязательства Евросоюза.

По мнению сенатора Андрея Клишаса, попытка установления фактической блокады является нарушением суверенитета России над данным регионом и может быть основанием для жёстких и абсолютно законных действий.