Алиханов: проблему транзита можно решить новыми судами на линии Усть-Луга — Балтийск

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Калининградской области, для того чтобы перераспределить запрещённые Литвой к транзиту товары, могут понадобиться максимум семь судов до конца года. Эти суда уже найдены, сообщил губернатор региона Антон Алиханов.
Алиханов: проблему транзита можно решить новыми судами на линии Усть-Луга — Балтийск
  • РИА Новости

Областные власти готовились к возможным «гадостям от соседей», отметил он.

«Мы с Минтрансом передислоцировали из других морей ещё один сухогруз, который курсирует на линии Усть-Луга — Балтийск, для того чтобы перераспределить запрещённые литовцами к транзиту товары. Нам могут понадобиться дополнительные суда. Мы посчитали максимальный объём этих судов. Это семь дополнительных судов до конца года, они есть на Балтике, с некоторыми компаниями — называть пока не буду их — отработали. В понедельник проводим с ними совещание, и они готовы в течение недели или пяти дней предоставить нам условия и поставить их на линию», — сказал Алиханов в видеообращении.

17 июня Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда санкционных товаров с 18 июня.

Алиханов заявил, что областные власти считают это грубейшим нарушением протоколов по вступлению в ЕС прибалтийских государств и правил свободного транзита.

Губернатор подчеркнул, что действия эти незаконны и могут иметь и для Литвы, и для Евросоюза далеко идущие последствия.

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