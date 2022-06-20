Российские дипломаты посетили МИД Литвы в связи с ограничением транзита в Калининград

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Российские дипломаты посетили МИД Литвы в связи с ограничением транзита ряда товаров в Калининград. Об этом сообщил временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь.
Российские дипломаты посетили МИД Литвы в связи с ограничением транзита в Калининград
  • Gettyimages.ru
  • © Kazimieras Rimeikis / EyeEm

«Мы ходили в МИД Литвы сегодня, мы поставили перед ними много вопросов», — цитирует его РИА Новости.

Рябоконь отметил, что российские дипломаты подняли тему «железнодорожных конвенций» и заявили литовской стороне «что так поступать нельзя, что за сутки нужно предупреждать».

«Нам просто по бумажке было зачитано, что «Литва, дескать, тут ни при чём, это всё Евросоюз, а то, что мы делаем, мы просто выполняем, что нам говорит Евросоюз», — сказал он.

17 июня Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда санкционных товаров.

20 июня МИД России потребовал от Литвы немедленно отменить ограничения, наложенные на железнодорожный транзит части грузов, добавив, что в противном случае российская сторона оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов.

В Совфеде России отметили, что своим решением Литва нарушает целый ряд международно-правовых актов, затрагивающих и обязательства Евросоюза.

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