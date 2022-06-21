Опубликован список товаров, запрещённых для перевозки через Литву в Калининград

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Минэкономразвития Калининградской области опубликовало полный список товаров, которые запрещено перевозить транзитом через Литву.
Опубликован список товаров, запрещённых для перевозки через Литву в Калининград
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Как пишет РИА Новости, в опубликованный на официальном сайте ведомства перечень товаров, подпадающих под ограничения регламента Совета ЕС № 833/2014, вошло 23 раздела на 66 страницах.

17 июня Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда санкционных товаров.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил в беседе с «Известиями», что решение по транзиту товаров в Калининградскую область — это показатель того, что европейские нормы права грубо попираются.

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