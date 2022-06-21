Посол ЕС Эдерер: в ситуации с транзитом речь не идёт о блокаде Калининградской области

О блокаде Калининградской области речь не идёт — транзит не попавших в санкционный перечень товаров функционирует нормально, заявил посол ЕС в России Маркус Эдерер по итогам встречи с замглавы российского МИД Александром Грушко.

РИА Новости

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«У меня была возможность обозначить чётко позицию ЕС, что о запрете транзита, о блокаде речь не идёт, что транзит товаров, не подпадающих под санкции, работает нормально», — цитирует его РИА Новости. 17 июня Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда санкционных товаров. Минэкономразвития Калининградской области позже опубликовало полный список товаров, которые запрещено перевозить. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Литва ведёт себя агрессивно.