Посол ЕС Эдерер: в ситуации с транзитом речь не идёт о блокаде Калининградской области
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
«У меня была возможность обозначить чётко позицию ЕС, что о запрете транзита, о блокаде речь не идёт, что транзит товаров, не подпадающих под санкции, работает нормально», — цитирует его РИА Новости.
17 июня Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда санкционных товаров.
Минэкономразвития Калининградской области позже опубликовало полный список товаров, которые запрещено перевозить.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Литва ведёт себя агрессивно.