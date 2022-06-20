«Нарушение всего и вся»: в Кремле назвали беспрецедентным решение Литвы по блокаде Калининградской области

Решение Литвы запретить транзит ряда товаров, следующих из российских регионов в Калининградскую область, является беспрецедентным и незаконным, заявил Дмитрий Песков. По его словам, Москва проведёт глубокий анализ сложившейся ситуации, после чего будет выработано ответное решение. При этом в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Литвы. Ей было заявлено, что Москва оставляет за собой право на действия по защите нацинтересов, если транзит грузов не будет восстановлен в полном объёме.

В Москве считают беспрецедентным и незаконным решение Литвы ограничить транзит в Калининградскую область, ответные меры будут приняты после проведения серьёзного анализа. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Решение действительно беспрецедентное. Это является нарушением всего и вся. Мы понимаем, что это связано с соответствующим решением Европейского союза — распространить действие санкций на транзит. Это тоже считаем незаконным», — сказал Песков, указав, что произошедшее является элементом блокады российского региона.

Представитель Кремля охарактеризовал сложившуюся ситуацию как «более чем серьёзную» и требующую «очень глубокого анализа», который будет произведён в предстоящие несколько дней. После этого будут сформированы те или иные меры и решения.

«Сейчас по линии разных ведомств, безусловно, предстоит собрать точки зрения. Будут межведомственные мероприятия на этот счёт с тем, чтобы выработать единую позицию. Ещё раз повторяю: нужен серьёзный, глубокий анализ, чтобы выработать ответные решения», — заключил Песков.

20 июня на Смоленскую площадь вызвали временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене. Ей был заявлен решительный протест в связи с «открыто враждебным» шагом Вильнюса по прекращению транзита большой номенклатуры грузов через территорию Литвы в Калининградскую область.

«Если в ближайшее время грузовой транзит между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации через Литву не будет восстановлен в полном объёме, то Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов», — говорится в комментарии Министерства иностранных дел РФ.

Калининград

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Попытка блокирования Калининградской области со стороны Литвы может привести к «очень жёстким и абсолютно законным» ответным действиям Москвы, указал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в своём Telegram-канале.

Россия должна ввести запрет на все литовские товары и приостановить все действующие соглашения с Вильнюсом, заявил RT депутат Госдумы Олег Морозов: «В случае отказа выполнять наши требования по разблокировке транзита нужно предъявить ультиматум по срокам практических действий по созданию Сувалкского коридора».

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В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с RT констатировал, что подобное поведение Вильнюса усиливает напряжённость в регионе.

«Это решение противоречит всем ранее принятым договорённостям, в том числе и по обязательствам их вступления в Евросоюз. К сожалению, это способствует определённой напряжённости в регионе. Будем предпринимать ответные шаги», — сказал парламентарий.

На прошлой неделе губернатор Калининградской области Антон Алиханов в своём Telegram-канале сообщил о полученном от Литвы уведомлении о прекращении с 18 июня транзита через свою территорию поездов с «большим перечнем товаров», которые попадают под санкции ЕС. Под запрет попало от 40% до 50% номенклатуры грузов, в числе которых стройматериалы, цемент, металлы. По его словам, эта инициатива является «попыткой экономического удушения» региона.

«Действия эти незаконны и могут иметь для Литвы и Евросоюза далеко идущие последствия», — говорил он.

Глава Калининградской области также указал, если незаконные ограничения не будут сняты, то федеральным властям РФ будет предложено принять соответствующие ответные меры. Кроме того, Алиханов опубликовал письмо от литовской грузовой компании LTG Cargo, которая ссылается на пояснения Европейской комиссии по действию запретов по регламенту ЕС №833/2014 от 31 июля 2014 года («об ограничительных мерах в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию на Украине»).

20 июня глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис подтвердил, что запрет на транзит был введён после консультаций с Еврокомиссией и по её рекомендациям.