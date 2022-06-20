В Кремле назвали незаконным введение Литвой ограничения транзита в Калининградскую область

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Литвы ограничить транзит в Калининградскую область.
В Кремле назвали незаконным введение Литвой ограничения транзита в Калининградскую область
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«Решение это действительно беспрецедентное. Это является нарушением всего и вся. Мы понимаем, что это связано с соответствующим решением Европейского союза — распространить действие санкций на транзит. Это тоже считаем незаконным», — сказал он.

Ранее калининградский губернатор Антон Алиханов отметил, что в области уже выдвинули три предложения по ответным мерам на решение Литвы ограничить транзит. По его словам, они могут коснуться в том числе транспортного комплекса Прибалтики.

17 июня Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда санкционных товаров.

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