В Госдуме отреагировали на решение Литвы ограничить транзит в Калининградскую область

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Дарья Ускова
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал решение Литвы прекратить транзит в Калининградскую область ряда товаров из-за санкций ЕС.
В Госдуме отреагировали на решение Литвы ограничить транзит в Калининградскую область
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Это решение противоречит всем ранее принятым договорённостям, в том числе и по обязательствам их вступления в Евросоюз», — сообщил Чепа.

По словам парламентария, данное решение способствует нарастанию напряжённости в регионе.

Депутат также заявил о готовности предпринимать ответные меры в отношении Литвы для блокировки такого решения.

Ранее Литва уведомила Калининград о прекращении транзита ряда товаров.

В Кремле решение об ограничении Литвой транзита назвали незаконным.

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