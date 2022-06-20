В Госдуме отреагировали на решение Литвы ограничить транзит в Калининградскую область
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«Это решение противоречит всем ранее принятым договорённостям, в том числе и по обязательствам их вступления в Евросоюз», — сообщил Чепа.
По словам парламентария, данное решение способствует нарастанию напряжённости в регионе.
Депутат также заявил о готовности предпринимать ответные меры в отношении Литвы для блокировки такого решения.
Ранее Литва уведомила Калининград о прекращении транзита ряда товаров.
В Кремле решение об ограничении Литвой транзита назвали незаконным.