В Госдуме отреагировали на решение Литвы ограничить транзит в Калининградскую область

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал решение Литвы прекратить транзит в Калининградскую область ряда товаров из-за санкций ЕС.

«Это решение противоречит всем ранее принятым договорённостям, в том числе и по обязательствам их вступления в Евросоюз», — сообщил Чепа.

По словам парламентария, данное решение способствует нарастанию напряжённости в регионе.

Депутат также заявил о готовности предпринимать ответные меры в отношении Литвы для блокировки такого решения.

Ранее Литва уведомила Калининград о прекращении транзита ряда товаров.

В Кремле решение об ограничении Литвой транзита назвали незаконным.