В Калининградской области заявили, что дефицита потребтоваров из-за решения Литвы не будет
- РИА Новости
«Паромами можно привезти всё, вопрос в количестве паромов», — сказал он.
Ранее глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Литва ввела запрет на транзит товаров в Калининградскую область после консультаций с Еврокомиссией и по её рекомендации.
Калининградский губернатор Антон Алиханов отметил, что в области уже выдвинули три предложения по ответным мерам на решение Литвы ограничить транзит. По его словам, они могут коснуться в том числе транспортного комплекса Прибалтики.