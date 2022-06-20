В Калининградской области заявили, что дефицита потребтоваров из-за решения Литвы не будет

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Калининградские власти после решения Литвы запретить железнодорожный транзит товаров из санкционного списка работают над решением ситуации с федеральным центром, дефицита потребительских товаров не будет. Об этом заявил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.
В Калининградской области заявили, что дефицита потребтоваров из-за решения Литвы не будет
  • РИА Новости

«Паромами можно привезти всё, вопрос в количестве паромов», — сказал он.

Ранее глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Литва ввела запрет на транзит товаров в Калининградскую область после консультаций с Еврокомиссией и по её рекомендации.

Калининградский губернатор Антон Алиханов отметил, что в области уже выдвинули три предложения по ответным мерам на решение Литвы ограничить транзит. По его словам, они могут коснуться в том числе транспортного комплекса Прибалтики.

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