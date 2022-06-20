Временная поверенная в делах Литвы Умбрасене вызвана в МИД России
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Об этом говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.
«Главе дипмиссии заявлен решительный протест в связи с введённым Вильнюсом без предварительного уведомления российской стороны запретом на железнодорожный транзит большой номенклатуры грузов через территорию Литвы в Калининградскую область», — отметили в МИД.
Ранее калининградский губернатор Антон Алиханов отметил, что в области уже выдвинули три предложения по ответным мерам на решение Литвы ограничить транзит. По его словам, они могут коснуться в том числе транспортного комплекса Прибалтики.