Патрушев обсудил с Алихановым проблемы транспортной доступности Калининградской области

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во время рабочей поездки в Калининградскую область встретился с губернатором Антоном Алихановым.

globallookpress.com

© MFA Russia

Как сообщил пресс-секретарь аппарата Совбеза Евгений Аношин, в ходе встречи, в частности, обсуждались вопросы обеспечения бесперебойного функционирования энергетической системы Калининградской области, тема обеспечения населения приграничных районов области мобильной связью и устойчивым российским радиовещанием. «Также рассмотрены проблемы транспортной доступности Калининградской области», — цитирует РИА Новости Аношина. Патрушев прибыл с рабочей поездкой в Калининградскую область во вторник, 21 июня.