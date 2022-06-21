Патрушев обсудил с Алихановым проблемы транспортной доступности Калининградской области

Короткая ссылка
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во время рабочей поездки в Калининградскую область встретился с губернатором Антоном Алихановым.
Патрушев обсудил с Алихановым проблемы транспортной доступности Калининградской области
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

Как сообщил пресс-секретарь аппарата Совбеза Евгений Аношин, в ходе встречи, в частности, обсуждались вопросы обеспечения бесперебойного функционирования энергетической системы Калининградской области, тема обеспечения населения приграничных районов области мобильной связью и устойчивым российским радиовещанием.

«Также рассмотрены проблемы транспортной доступности Калининградской области», — цитирует РИА Новости Аношина.

Патрушев прибыл с рабочей поездкой в Калининградскую область во вторник, 21 июня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить