Патрушев обсудил с Алихановым проблемы транспортной доступности Калининградской области
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Как сообщил пресс-секретарь аппарата Совбеза Евгений Аношин, в ходе встречи, в частности, обсуждались вопросы обеспечения бесперебойного функционирования энергетической системы Калининградской области, тема обеспечения населения приграничных районов области мобильной связью и устойчивым российским радиовещанием.
«Также рассмотрены проблемы транспортной доступности Калининградской области», — цитирует РИА Новости Аношина.
Патрушев прибыл с рабочей поездкой в Калининградскую область во вторник, 21 июня.