Столтенберг: саммит НАТО в Мадриде станет историческим

Саммит Североатлантического альянса в Мадриде станет историческим. Об этом в интервью газете El País заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Это будет исторический саммит по многим причинам. Он будет историческим, во-первых, потому что встреча 30 союзников пройдёт в разгар самого большого кризиса безопасности в Европе со времён окончания Второй мировой войны. Во-вторых, он будет историческим, потому что мы примем много важных решений», — заявил Столтенберг.

Он сообщил, что на полях саммита участники договорятся о крупнейшей трансформации коллективной обороны альянса со времён окончания холодной войны.

Ранее японский премьер-министр Фумио Кисида подтвердил намерение посетить саммит НАТО. Это будет первый случай, когда глава правительства Японии примет участие в подобном мероприятии военного альянса.

Президент США Джо Байден также подтвердил своё участие в саммите.

Вместе с этим украинский президент Владимир Зеленский приглашён на саммит НАТО, он может быть там лично или обратиться к лидерам альянса по видеосвязи.

Также в саммите НАТО в Мадриде впервые примут участие представители стран Азиатско-Тихоокеанского региона.