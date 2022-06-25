Столтенберг: саммит НАТО в Мадриде станет историческим
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«Это будет исторический саммит по многим причинам. Он будет историческим, во-первых, потому что встреча 30 союзников пройдёт в разгар самого большого кризиса безопасности в Европе со времён окончания Второй мировой войны. Во-вторых, он будет историческим, потому что мы примем много важных решений», — заявил Столтенберг.
Он сообщил, что на полях саммита участники договорятся о крупнейшей трансформации коллективной обороны альянса со времён окончания холодной войны.
Ранее японский премьер-министр Фумио Кисида подтвердил намерение посетить саммит НАТО. Это будет первый случай, когда глава правительства Японии примет участие в подобном мероприятии военного альянса.
Президент США Джо Байден также подтвердил своё участие в саммите.
Вместе с этим украинский президент Владимир Зеленский приглашён на саммит НАТО, он может быть там лично или обратиться к лидерам альянса по видеосвязи.
Также в саммите НАТО в Мадриде впервые примут участие представители стран Азиатско-Тихоокеанского региона.