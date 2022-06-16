Столтенберг: страны АТР впервые примут участие в саммите НАТО в Мадриде

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона впервые примут участие в саммите НАТО в Мадриде. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Впервые партнёры по Азиатско-Тихоокеанскому региону примут участие в саммите в Мадриде», — цитирует Столтенберга ТАСС.

Ранее японский премьер-министр Фумио Кисида подтвердил намерение посетить саммит НАТО. Это будет первый случай, когда глава правительства Японии примет участие в подобном мероприятии военного альянса.

Также президент США Джо Байден подтвердил своё участие в саммите.

Вместе с этим украинский президент Владимир Зеленский приглашён на саммит НАТО, он может быть там лично или обратиться к лидерам альянса по видеосвязи.