Столтенберг: страны АТР впервые примут участие в саммите НАТО в Мадриде

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Страны Азиатско-Тихоокеанского региона впервые примут участие в саммите НАТО в Мадриде. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции генсек альянса Йенс Столтенберг.
Столтенберг: страны АТР впервые примут участие в саммите НАТО в Мадриде
  • AP
  • © Olivier Matthys

«Впервые партнёры по Азиатско-Тихоокеанскому региону примут участие в саммите в Мадриде», — цитирует Столтенберга ТАСС.

Ранее японский премьер-министр Фумио Кисида подтвердил намерение посетить саммит НАТО. Это будет первый случай, когда глава правительства Японии примет участие в подобном мероприятии военного альянса.

Также президент США Джо Байден подтвердил своё участие в саммите.

Вместе с этим украинский президент Владимир Зеленский приглашён на саммит НАТО, он может быть там лично или обратиться к лидерам альянса по видеосвязи.

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