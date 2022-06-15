Премьер Японии Кисида выразил желание принять участие в саммите НАТО
- AP
- © Yoshikazu Tsuno/Pool Photo
«Я хотел бы в качестве первого премьер-министра посетить саммит стран — членов НАТО», — сказал Кисида на пресс-конференции, его слова приводит РИА Новости.
26 июня в Германии пройдёт саммит G7, который посетит японский премьер.
В начале июня NHK со ссылкой на источники сообщил, что Фумио Кисида рассмотрит возможность принять участие в саммите НАТО в Мадриде.
Также президент США Джо Байден подтвердил своё участие в саммите. Вместе с этим украинский президент Владимир Зеленский приглашён на саммит НАТО, он может быть там лично или обратиться к лидерам альянса по видеосвязи.