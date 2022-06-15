Премьер Японии Кисида выразил желание принять участие в саммите НАТО

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Японский премьер-министр Фумио Кисида подтвердил намерение посетить саммит НАТО. Это будет первый случай, когда глава правительства Японии примет участие в подобном мероприятии военного альянса.
Премьер Японии Кисида выразил желание принять участие в саммите НАТО
  • AP
  • © Yoshikazu Tsuno/Pool Photo

«Я хотел бы в качестве первого премьер-министра посетить саммит стран — членов НАТО», — сказал Кисида на пресс-конференции, его слова приводит РИА Новости.

26 июня в Германии пройдёт саммит G7, который посетит японский премьер.

В начале июня NHK со ссылкой на источники сообщил, что Фумио Кисида рассмотрит возможность принять участие в саммите НАТО в Мадриде.

Также президент США Джо Байден подтвердил своё участие в саммите. Вместе с этим украинский президент Владимир Зеленский приглашён на саммит НАТО, он может быть там лично или обратиться к лидерам альянса по видеосвязи.

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