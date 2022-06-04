NHK: премьер Японии Кисида рассмотрит возможность участия в саммите НАТО

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Японский премьер-министр Фумио Кисида рассмотрит возможность принять участие в саммите НАТО в Мадриде в конце июня, сообщает NHK со ссылкой на источники.

По данным РИА Новости, Кисида может стать первым премьером Японии, который посетит встречу стран — членов альянса.

На саммите политик намерен не только обсудить ситуацию вокруг Украины, но также поднять вопрос о действиях Китая и КНДР и рассказать о планах Токио по усилению обороноспособности.

Проведение саммита запланировано на 28—29 июня в Мадриде.

Глава правительства Испании Педро Санчес ранее подтвердил участие Швеции и Финляндии в саммите НАТО.

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