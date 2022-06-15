Лидеры стран НАТО ожидают визита Зеленского на форум в Мадриде

Украинский президент Владимир Зеленский приглашён на саммит НАТО в Мадриде в конце июня. Он может быть там лично или обратиться к лидерам альянса по видеосвязи.

Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед заседанием министров обороны стран альянса в Брюсселе.

«Президент Зеленский будет приглашён на саммит в Мадриде. Конечно, мы будем рады видеть его лично, но если это будет невозможно, то он сможет обратиться к лидерам по видеосвязи», — приводит его слова ТАСС.

Как сообщалось ранее, президент США Джо Байден 25 июня посетит Германию для участия в саммите G7, а 28 июня прибудет в Мадрид на саммит НАТО.