Лидеры стран НАТО ожидают визита Зеленского на форум в Мадриде

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Украинский президент Владимир Зеленский приглашён на саммит НАТО в Мадриде в конце июня. Он может быть там лично или обратиться к лидерам альянса по видеосвязи.
Лидеры стран НАТО ожидают визита Зеленского на форум в Мадриде
  • AFP
  • © Sem van der Wal / ANP

Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед заседанием министров обороны стран альянса в Брюсселе.

«Президент Зеленский будет приглашён на саммит в Мадриде. Конечно, мы будем рады видеть его лично, но если это будет невозможно, то он сможет обратиться к лидерам по видеосвязи», — приводит его слова ТАСС.

Как сообщалось ранее, президент США Джо Байден 25 июня посетит Германию для участия в саммите G7, а 28 июня прибудет в Мадрид на саммит НАТО.

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