Байден посетит ФРГ и Испанию 25—28 июня для участия в саммитах G7 и НАТО
- AP
«Президент Байден отправится в замок Эльмау на юге Германии 25 июня, чтобы присутствовать на саммите лидеров G7», — говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.
Отмечается, что на саммите «семёрки» будут обсуждены поддержка Украины, развитие инфраструктуры, климат, здравоохранение, кризисы в продовольственной и энергетической сферах.
На саммите НАТО в Мадриде лидеры обсудят новую стратегическую концепцию альянса.
4 июня компания NHK сообщила, что возможность принять участие в саммите НАТО в Мадриде рассмотрит японский премьер-министр Фумио Кисида.