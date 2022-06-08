Байден посетит ФРГ и Испанию 25—28 июня для участия в саммитах G7 и НАТО

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Президент США Джо Байден 25 июня посетит Германию для участия в саммите G7, а 28 июня прибудет в Мадрид на саммит НАТО.
Байден посетит ФРГ и Испанию 25—28 июня для участия в саммитах G7 и НАТО
  • AP

«Президент Байден отправится в замок Эльмау на юге Германии 25 июня, чтобы присутствовать на саммите лидеров G7», — говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Отмечается, что на саммите «семёрки» будут обсуждены поддержка Украины, развитие инфраструктуры, климат, здравоохранение, кризисы в продовольственной и энергетической сферах.

На саммите НАТО в Мадриде лидеры обсудят новую стратегическую концепцию альянса.

4 июня компания NHK сообщила, что возможность принять участие в саммите НАТО в Мадриде рассмотрит японский премьер-министр Фумио Кисида. 

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