Столтенберг: в новой стратегии НАТО Россию обозначат «прямой угрозой безопасности»
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«Стратегическая концепция — 2022 обозначит Россию как наиболее значительную и прямую угрозу безопасности НАТО», — цитирует Столтенберга ТАСС.
Ранее японский премьер-министр Фумио Кисида подтвердил намерение посетить саммит НАТО. Это будет первый случай, когда глава правительства Японии примет участие в подобном мероприятии военного альянса.
Президент США Джо Байден подтвердил своё участие в саммите.
Вместе с этим украинский президент Владимир Зеленский приглашён на саммит НАТО, он может быть там лично или обратиться к лидерам альянса по видеосвязи.
Также в саммите НАТО в Мадриде впервые примут участие страны Азиатско-Тихоокеанского региона.