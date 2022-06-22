Столтенберг: в новой стратегии НАТО Россию обозначат «прямой угрозой безопасности»

Короткая ссылка
В ходе саммита НАТО в Мадриде будет принята новая стратегическая концепция, в которой Россию обозначат «наиболее значительной и прямой угрозой безопасности» альянса. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Столтенберг: в новой стратегии НАТО Россию обозначат «прямой угрозой безопасности»
  • AP

«Стратегическая концепция — 2022 обозначит Россию как наиболее значительную и прямую угрозу безопасности НАТО», — цитирует Столтенберга ТАСС.

Ранее японский премьер-министр Фумио Кисида подтвердил намерение посетить саммит НАТО. Это будет первый случай, когда глава правительства Японии примет участие в подобном мероприятии военного альянса.

Президент США Джо Байден подтвердил своё участие в саммите.

Вместе с этим украинский президент Владимир Зеленский приглашён на саммит НАТО, он может быть там лично или обратиться к лидерам альянса по видеосвязи.

Также в саммите НАТО в Мадриде впервые примут участие страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить