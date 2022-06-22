Столтенберг: в новой стратегии НАТО Россию обозначат «прямой угрозой безопасности»

В ходе саммита НАТО в Мадриде будет принята новая стратегическая концепция, в которой Россию обозначат «наиболее значительной и прямой угрозой безопасности» альянса. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Стратегическая концепция — 2022 обозначит Россию как наиболее значительную и прямую угрозу безопасности НАТО», — цитирует Столтенберга ТАСС.

Ранее японский премьер-министр Фумио Кисида подтвердил намерение посетить саммит НАТО. Это будет первый случай, когда глава правительства Японии примет участие в подобном мероприятии военного альянса.

Президент США Джо Байден подтвердил своё участие в саммите.

Вместе с этим украинский президент Владимир Зеленский приглашён на саммит НАТО, он может быть там лично или обратиться к лидерам альянса по видеосвязи.

Также в саммите НАТО в Мадриде впервые примут участие страны Азиатско-Тихоокеанского региона.