Воинственный союз: как в Сербии оценили текущую позицию ЕС по отношению к России

Некоторые страны Евросоюза находятся в состоянии прямой конфронтации с Россией. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич. Он подчеркнул, что часть государств ЕС поставляет оружие Украине и негативно относится к Белграду из-за его позиции по антироссийским санкциям. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Евросоюз вместе с НАТО собирают «коалицию для борьбы, а по большому счёту войны с Российской Федерацией». Эксперты называют оценку сербского лидера абсолютно правомерной, отмечая, что в современной Европе недопустим плюрализм мнений в отношении Москвы.

Сербский лидер Александр Вучич высказался о конфронтационной политике ряда европейских стран, которые отправляют оружие Киеву и при этом игнорируют вопрос территориальной целостности Сербии.

«Часть ЕС находится в состоянии войны с Россией. Как вы ожидаете, что будет позитивно думать о Сербии тот, кто отправил 12 больших гаубиц, 30 танков, С-300 и шесть самолётов (Украине. — RT)? Как такая страна относится к нам? Другой вопрос, что они не хотят слышать наши аргументы о 1999 годе (о бомбардировках НАТО. — RT) и территориальной целостности, это для них решённый вопрос», — приводит РИА Новости слова Вучича.

Он отметил, что уже 16 глав государств и правительств говорили о необходимости присоединения Белграда к ограничительным мерам против России. Ранее Вучич также сообщал о давлении на Сербию со стороны ЕС из-за отказа присоединяться к санкциям.

Новая безопасность

Напомним, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Евросоюз вместе с НАТО собирают коалицию для войны против России.

«У нас мало иллюзий, что нынешняя русофобская заряженность Евросоюза каким-то образом рассосётся или изменится в обозримой (а если честно, в долгосрочной) перспективе», — сказал министр на пресс-конференции в Баку.

С его точки зрения, путь, выбранный Брюсселем, напоминает начало Второй мировой войны, когда гитлеровская Германия собрала под свои знамёна значительную часть европейских стран.

«Вот сейчас так же: в том числе и Евросоюз вместе с НАТО собирают такую уже современную коалицию для борьбы, а по большому счёту войны с Российской Федерацией. Будем на всё это смотреть очень внимательно», — отметил Лавров.

Ранее в Москве заявили, что внимательно следят за вопросом о потенциальном вхождении Украины в ЕС в контексте усиления дискуссий об оборонной составляющей союза. Об этом, в частности, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это по-прежнему остаётся иной плоскостью (не военно-политической. — RT). Хотя, конечно, это требует нашего повышенного внимания, потому что мы все знаем об интенсификации в Европе дискуссий на предмет усиления оборонной составляющей Евросоюза — военная, оборонная и составляющая в области безопасности. Там разные происходят трансформации, которые мы, конечно, самым тщательным образом наблюдаем», — добавил он.

Напомним, что ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что на фоне событий вокруг Украины в Европе изменилась конфигурация безопасности, что требует от ЕС больших усилий по самозащите.

Спустя несколько дней на мероприятии, организованном Исследовательским центром европейской политики (CEPS), глава дипломатии ЕС сказал, что Европа должна научиться «использовать язык силы».

«Европа должна научиться использовать язык силы… Это способность реагировать на угрозы, отвечать, преследуя наши интересы. Это не просто «мягкая сила» правовой системы, но использование тяжёлой силы — необязательно военной, но тяжёлой», — цитирует его РИА Новости.

Также Боррель призвал европейские страны «проявлять инициативу и строить коалиции», искать партнёров не только среди стран-единомышленниц.

Глава Европейской дипломатии Боррель

Gettyimages.ru

Комментируя эти заявления, глава МИД РФ отметил, что в ЕС существует сильное русофобское крыло, которое долгие годы навязывало свою позицию всем остальным, спекулируя на принципе солидарности и консенсуса.

«Это крыло сейчас свою активность наращивает. Заявления Борреля — при всей неадекватности воинственных слов, звучащих из уст главного дипломата Евросоюза, — отражают тенденцию, навязываемую агрессивным меньшинством всему ЕС», — сказал Сергей Лавров журналистам по итогам заседания Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Военизированный Евросоюз — это «их идеал», подчеркнул он.

«Причём не просто военизированный ЕС в качестве стратегически автономного игрока, а придаток Североатлантического альянса. По всем фактам можно сделать однозначный вывод, что именно это сейчас является задачей тех, кто хочет сплотить Запад под непререкаемым командованием Вашингтона», — констатировал министр иностранных дел России.

«Евросоюз — якобы самостоятельная политическая организация»

Говоря о геополитических оценках текущей ситуации, представленных Александром Вучичем, опрошенные RT эксперты сходятся во мнении, что в современных реалиях в ЕС недопустим плюрализм мнений в отношении России.

«Это заявление было сделано на фоне появления двух новых кандидатов на членство в ЕС — Украины и Молдавии. Причём в таком статусе было отказано Грузии — как мне представляется, за недостаточно русофобскую антироссийскую политику, которую они сегодня реализуют, и неприсоединение к соответствующим санкциям, что было бы для этого государства равносильно самоубийству», — подчеркнул в разговоре с RT директор Международного института новейших государств политолог Алексей Мартынов.

Пророссийская акция в Белграде

© AP Photo/Darko Vojinovic

Он напомнил, что Сербия и другие балканские страны уже продолжительное время пребывают в статусе кандидатов на вступление в Евросоюз.

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«Очевидно, что движения в сторону полноправного членства в Евросоюзе нет просто потому, что многие из этих государств не соответствуют направлениям, которые задают ведущие страны объединения и брюссельские евробюрократы. Этим странам, в том числе и Сербии, постоянно напоминают прямым текстом: «Займите русофобскую и антироссийскую позицию, согласитесь со всеми санкциями, откажитесь от добрых отношений с Москвой, и тогда, может быть, мы рассмотрим в очередной раз вопрос о вашем полномасштабном членстве», — пояснил Мартынов.

В свою очередь, в беседе с RT редактор газеты «Независимое военное обозрение» Дмитрий Литовкин назвал оценку сербского лидера абсолютно правомерной, поскольку целый ряд стран Европы фактически напрямую участвует в конфликте.

«Это Польша, Словакия, Германия, Франция, Великобритания — практически вся Европа. Причём это подкрепляется двойственными трактованиями происходящего. НАТО заявляет, что блок, мол, не участвует в военном конфликте на Украине. Но при этом отдельные страны действуют от лица ЕС или по собственной инициативе, и альянс не может им ничего запретить, так как Евросоюз — это якобы самостоятельная политическая организация. Это делается для того, чтобы снять ответственность с альянса и не применять Пятую статью Североатлантического договора о коллективной обороне. Потому что любой прямой конфликт с НАТО — это риск ядерной войны», — заключил эксперт.