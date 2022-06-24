Лавров: ЕС и НАТО собирают коалицию по большому счёту для войны с Россией

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Как заявил глава МИД России Сергей Лавров, похоже, что Евросоюз и НАТО собирают коалицию для борьбы, а по большому счёту — для войны с Россией.
Лавров: ЕС и НАТО собирают коалицию по большому счёту для войны с Россией
  • AFP
  • © Valeria Mongelli

Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим азербайджанским коллегой отметил, что Москва будет смотреть на поведение Евросоюза и следить за реальными шагами, которые он предпринимает. 

По словам министра, у российской стороны «мало иллюзий, что нынешняя русофобская заряженность Евросоюза каким-то образом рассосётся или изменится в обозримой, а если честно — в долгосрочной перспективе».

Глава МИД обратил внимание на то, что «это путь, который европейцы выбрали».

Лавров добавил, что, когда начиналась Вторая мировая война, Адольф Гитлер собрал под свои знамёна значительную часть европейских стран для войны против СССР.

«Сейчас так же, в том числе и Евросоюз вместе с НАТО, собирают такую уже современную коалицию для борьбы, а по большому счёту — войны с Российской Федерацией. Будем на всё это смотреть очень внимательно», — сказал он.

  • Лавров: ЕС и НАТО собирают коалицию для, по большому счёту, войны с Россией

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предоставление европейской перспективы Украине, Молдавии и Грузии стало «сильным сигналом для России».

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