Макрон: признание «европейской перспективы» Украины и Молдавии стало «сигналом для России»
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Признание европейской перспективы Украины, Молдавии и Грузии является сильным сигналом для России в нынешнем геополитическом контексте, особенно с учётом решения о статусе кандидатов на вступление для Украины и Молдавии», — сказал он на пресс-конференции в Брюсселе, где проходит саммит ЕС.
23 июня саммит ЕС согласовал статус кандидатов на вступление для Украины и Молдавии.
Также Евросоюз готов предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к блоку, но для этого нужно выполнить ряд условий.