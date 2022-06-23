Макрон: признание «европейской перспективы» Украины и Молдавии стало «сигналом для России»

Предоставление европейской перспективы Украине, Молдавии и Грузии стало «сильным сигналом для России», заявил французский президент Эммануэль Макрон.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Признание европейской перспективы Украины, Молдавии и Грузии является сильным сигналом для России в нынешнем геополитическом контексте, особенно с учётом решения о статусе кандидатов на вступление для Украины и Молдавии», — сказал он на пресс-конференции в Брюсселе, где проходит саммит ЕС.

23 июня саммит ЕС согласовал статус кандидатов на вступление для Украины и Молдавии.

Также Евросоюз готов предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к блоку, но для этого нужно выполнить ряд условий.