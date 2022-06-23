Евросоюз готов дать Грузии статус кандидата на вступление при выполнении ряда условий

Саммит лидеров Евросоюза готов предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к блоку, но для этого нужно выполнить ряд условий, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

«Евросовет решил признать европейскую перспективу Грузии и готов предоставить статус кандидата, как только будут решены оставшиеся приоритеты», — написал он в Twitter.

Вместе с этим саммит ЕС согласовал статус кандидатов на вступление в союз для Украины и Молдавии.

22 июня премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время выступления в парламенте заявил о просьбе Киева не предоставлять Тбилиси статуc кандидата на вступление в Евросоюз. По словам Гарибашвили, об этом ему сообщили его европейские друзья.

Он также заявил, что Тбилиси больше Киева заслуживает статус кандидата в ЕС.