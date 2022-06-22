Премьер Грузии заявил о просьбе Киева не предоставлять Тбилиси статус кандидата в ЕС

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время выступления в парламенте заявил о просьбе Киева не предоставлять Тбилиси статуc кандидата на вступление в Евросоюз.

По словам Гарибашвили, глава украинской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия лично ездил в Европу и настаивал на том, чтобы Грузии отказали в предоставлении статуса кандидата в ЕС.

Грузинский премьер добавил, что с такой же просьбой к Западу обращались грузинские оппозиционеры.

«Вот перед вами люди, которые в Брюсселе только и делали, что просили не предоставлять Грузии статус кандидата», — цитирует его РИА Новости.

По словам Гарибашвили, об этом ему сообщили его европейские друзья.

Ранее Гарибашвили заявил, что Тбилиси больше Киева заслуживает статус кандидата в ЕС.