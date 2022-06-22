Премьер Грузии заявил о просьбе Киева не предоставлять Тбилиси статус кандидата в ЕС
- AP
По словам Гарибашвили, глава украинской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия лично ездил в Европу и настаивал на том, чтобы Грузии отказали в предоставлении статуса кандидата в ЕС.
Грузинский премьер добавил, что с такой же просьбой к Западу обращались грузинские оппозиционеры.
«Вот перед вами люди, которые в Брюсселе только и делали, что просили не предоставлять Грузии статус кандидата», — цитирует его РИА Новости.
По словам Гарибашвили, об этом ему сообщили его европейские друзья.
Ранее Гарибашвили заявил, что Тбилиси больше Киева заслуживает статус кандидата в ЕС.