Премьер Грузии Гарибашвили заявил, что Тбилиси больше Киева заслуживает статус кандидата в ЕС
Его слова передаёт Jam News.
Сравнивая трёх претендентов — Тбилиси, Кишинёв и Киев, премьер выразил уверенность, что Грузия «на десять голов впереди по всем направлениям».
Он также добавил, что по многим параметрам Грузия опережает некоторые страны-участницы Евросоюза.
Ранее стало известно, что Еврокомиссия 13 июня проведёт дебаты по вопросу предоставления Украине, а также Молдавии и Грузии статуса кандидатов на вступление в ЕС.
Решение по результатам обсуждения должно быть принято 17 июня.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Еврокомиссия проведёт дебаты по предоставлению Украине, Молдавии и Грузии статуса кандидатов на вступление в ЕС.