Премьер Грузии Гарибашвили заявил, что Тбилиси больше Киева заслуживает статус кандидата в ЕС

Грузия больше Украины и Молдавии заслуживает статус кандидата на вступление в Евросоюз, заявил на заседании правительства премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Его слова передаёт Jam News.

Сравнивая трёх претендентов — Тбилиси, Кишинёв и Киев, премьер выразил уверенность, что Грузия «на десять голов впереди по всем направлениям».

Он также добавил, что по многим параметрам Грузия опережает некоторые страны-участницы Евросоюза.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия 13 июня проведёт дебаты по вопросу предоставления Украине, а также Молдавии и Грузии статуса кандидатов на вступление в ЕС.

Решение по результатам обсуждения должно быть принято 17 июня.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Еврокомиссия проведёт дебаты по предоставлению Украине, Молдавии и Грузии статуса кандидатов на вступление в ЕС.