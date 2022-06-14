Премьер Грузии Гарибашвили заявил, что Тбилиси больше Киева заслуживает статус кандидата в ЕС

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Грузия больше Украины и Молдавии заслуживает статус кандидата на вступление в Евросоюз, заявил на заседании правительства премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Его слова передаёт Jam News.

Сравнивая трёх претендентов — Тбилиси, Кишинёв и Киев, премьер выразил уверенность, что Грузия «на десять голов впереди по всем направлениям».

Он также добавил, что по многим параметрам Грузия опережает некоторые страны-участницы Евросоюза.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия 13 июня проведёт дебаты по вопросу предоставления Украине, а также Молдавии и Грузии статуса кандидатов на вступление в ЕС.

Решение по результатам обсуждения должно быть принято 17 июня.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Еврокомиссия проведёт дебаты по предоставлению Украине, Молдавии и Грузии статуса кандидатов на вступление в ЕС.

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